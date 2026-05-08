Ferdinando De Giorgi ha annunciato le prime convocazioni della stagione per la nazionale maschile di pallavolo. Tra i nomi scelti ci sono Rychlicki e Bovolenta, che si preparano ad affrontare i primi impegni ufficiali. La lista comprende anche altri atleti che si sono allenati con il gruppo nelle ultime settimane. La stagione sportiva si apre con queste scelte, mentre il team si prepara alle prossime sfide.

Ferdinando De Giorgi ha diramato le prime convocazioni della stagione: il CT della Nazionale Italiana di volley maschile ha selezionato quindici giocatrici per il primo collegiale di questa annata agonistica, che si svolgerà da lunedì 11 a domenica 17 maggio presso il Centro Giulio Onesti dell’Acqua Acetosa a Roma. Inizierà a tutti gli effetti la lunga estate (anche se siamo in primavera, è un mero modo di dire) dei Campioni del Mondo, che saranno poi chiamati ad affrontare la Nations League e gli Europei, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. All’appello mancano tutti i big di Perugia (che nel fine settimana del 16-17 maggio disputerà la Final Four della Champions League), a cominciare dal capitano e palleggiatore Simone Giannelli e dal centrale Roberto Russo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I primi convocati dell’Italia di De Giorgi: inizia la stagione, spiccano Rychlicki e Bovolenta

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