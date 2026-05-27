La Nazionale maschile di pallavolo comincia il proprio cammino a Cavalese. Gli azzurri affrontano la Turchia nel primo test dell’anno. La stagione agonistica dell’Italia prende il via giovedì 28 maggio alle ore 18.00 presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese. La Nazionale azzurra maschile scende in campo per un’amichevole contro la Turchia. Questo incontro rappresenta il primo banco di prova per trovare il ritmo partita in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. Il calendario prevede infatti la Nations League durante i mesi estivi e i Campionati Europei a settembre. La rassegna continentale quest’anno avrà un’importanza doppia, poiché mette in palio il primo pass utile per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Volley: l’Italia di De Giorgi inizia la stagione contro la Turchia, i convocati

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