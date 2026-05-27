volley giovanile chiantibanca cus siena under 13 nera campione territoriale fipav etruria

La squadra Chiantibanca Cus Siena Under 13 Nera si è aggiudicata il titolo di campione territoriale Fipav Etruria per la stagione 202526. La vittoria è arrivata al termine di una giornata in cui ha ottenuto risultati positivi, conclusa con la conquista del primo posto. La squadra ha raggiunto questo risultato dopo un percorso di qualificazioni e partite che si sono svolte nel corso della stagione.

Chiantibanca Cus Siena Under 13 Nera è campione territoriale Fipav Etruria stagione 202526. Un titolo conquistato al termine di una giornata perfetta e al culmine di un percorso lungo, coerente e mai banale. Nella prima fase del campionato Chiantibanca Cus Siena chiude al secondo posto dietro Volley Arno Montevarchi Rossa, con 34 set vinti e 8 persi. Nella seconda fase arriva un altro secondo posto, alle spalle di Sogni Relax Capolona-Subbiano, con 25 set vinti e 5 persi. Il percorso vale l’accesso alle final four, tra le migliori quattro squadre del territorio Etruria, in scena al Palazzetto Sanarelli di Stia. Nel momento più importante, la squadra senese mostra la sua maturità: in semifinale arriva una vittoria sofferta ma meritata contro Club Arezzo U13F Rosa per 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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QUARTI DI FINALE U16: CHIANTIBANCA CUS SIENA VOLLEY - SIAM'S PALLAVOLO PRIMO SALTO

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