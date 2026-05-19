Nella città di Siena, tredici minorenni sono stati segnalati alla procura dopo essere stati individuati dalla Digos per aver condiviso tramite chat e applicazioni di messaggistica contenuti riconducibili a ideologie di odio razziale e apologia di fascismo. Le indagini, che si sono concluse con le denunce, hanno rilevato l’utilizzo di piattaforme digitali per scambiarsi messaggi e materiale con caratteristiche discriminatorie e nostalgiche del passato. Il cardinale locale ha espresso un forte disappunto riguardo al disagio che questa situazione evidenzia tra i giovani.

Nel corso delle perquisizioni, e sulla base dell’analisi dei supporti informatici sequestrati ai due giovani, sarebbero poi emerse ulteriori risultanze anche a carico di altri undici minorenni. I tredici indagati sono stati denunciati a vario titolo per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nell’ambito dell’operazione denominata “Format 18”. In particolare, gli indagati si sarebbero riproposti di usare le armi, anche modificando delle pistole scacciacani, che con spregiudicatezza postavano nelle chat, dimostrando di aver una perfetta conoscenza del loro funzionamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Siena: 13 minori denunciati dalla Digos per odio razziale e apologia di fascismo. Cardinale Lojudice: “Profondo disagio giovanile”

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