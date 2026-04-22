Ct Etruria over 55 Campione in Toscana

La squadra Over 55 del C.T. Etruria, club di tennis pratese, ha conquistato il titolo di campione toscano per il secondo anno consecutivo. La competizione si è svolta in Toscana, dove i giocatori hanno mantenuto il loro status di migliori tra le squadre veterane della regione. La vittoria rappresenta il secondo trionfo consecutivo per questa formazione, che continua a ottenere riconoscimenti nel circuito regionale.

Ancora un successo di prestigio per il tennis veterani pratese: la formazione Over 55 del C.T. Etruria si conferma campione toscana, centrando il titolo per il secondo anno consecutivo. Sui campi di casa di via Guarducci, il team guidato dal capitano Francesco Cusumano ha superato per 2-1 lo Junior Club Next Gen di Marina di Carrara al termine di una sfida equilibrata e combattuta. L’avvio del confronto sorride agli ospiti, con Massimiliano Di Vita (3.2) costretto a cedere all’esperienza di Raffaello Putti (2.7), impostosi con il punteggio di 6-3 6-2. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e porta la firma di Cristiano Carcani (3.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ct Etruria over 55. Campione in Toscana Notizie correlate Pallavolo. Chiantibanca campione Fipav EtruriaLa Chiantibanca Cus Siena Under 18 Nera si è laureata campionessa territoriale Fipav Etruria, confermando ancora una volta il proprio valore nel... Tennis: il titolo toscano indoor veterani. Scandicci e Firenze da applausi. Che spettacolo al Ct EtruriaUn’edizione bella e con tanti tabelloni, ben 14, per oltre 140 giocatori senior toscani che si sono sfidati al Ct Etruria Prato per conquistare il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ct Etruria over 55. Campione in Toscana. Ct Etruria domina in Toscana, tanti applausi . La squadra Over 55 vince lo scudetto regionaleIl Ct Etruria domina in Toscana. La squadra Over 55 si è aggiudicata il titolo regionale vincendo la partita di... Il Ct Etruria domina in Toscana. La squadra Over 55 si è aggiudicata il titolo ... lanazione.it Scudetto Over 55 maschile: Ct Etruria Prato sfida Appia Club Roma per il titoloUltima giornata decisiva per lo scudetto Over 55 maschile: Ct Etruria Prato e Appia Club Roma in lotta per il titolo. Terza e ultima giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto a squadre Over ... lanazione.it