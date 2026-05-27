Volley C femminile La Virtus si gioca oggi l’accesso alla finale Con Civitanova una gara da dentro o fuori

Oggi alle 20:30 si disputa la gara tre di semifinale dei playoff di serie B2 femminile tra Virtus Fano e US Volley 79 Civitanova Marche. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo per la squadra di Fano per accedere alla finale. Se vince, si qualifica direttamente; in caso di sconfitta, l’eliminazione è certa. La sfida si svolge in trasferta per la Virtus Fano.

La Virtus Fano di serie C femminile si gioca oggi (20,30) a Civitanova gara tre di semifinale dei playoff di B2 contro la US Volley 79 Civitanova Marche. Il punteggio è di 1-1, con le fanesi che hanno sciupato una grossa occasione in gara uno a Civitanova quando erano in vantaggio per 2-1, e poi si sono fatte rimontare fino a soccombere nel quinto set. Sabato scorso invece alla palestra Leonardi della Trave, c’è stata la rivincita chiusa con un secco 3-0. La gara in pratica non ha avuto storia con i primi due set dominati e il terzo più combattuto vinto al fotofinsh. Serie D. Anche i ragazzi del coach Massimo Antonini, dopo un bel campionato di Serie D si giocheranno la finale playoff per salire in Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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17/01/2025 Serie C femminile - CCE VIRTUS VOLLEY vs ASOLO ALTIVOLE RIESE

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