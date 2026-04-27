Volley A2 Virtus Aversa da impazzire | 3-0 al Pineto mercoledì in gara 3 in palio la finale

La Virtus Aversa ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Pineto, portando la serie alle gare decisive. La partita si è disputata al PalaJacazzi, che ha visto un pubblico molto presente e appassionato. Mercoledì si giocherà la gara 3, con in palio l'accesso alla finale. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha ricevuto il supporto dei tifosi presenti in tribuna.

Tempo di lettura: 4 minuti Una Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0 contro la corazzata Abba Pineto e si gioca la finale per l’accesso alla SuperLega in Gara 3, nuovamente in Abruzzo ma questa volta spinta dal pubblico normanno che raggiungerà in trasferta i propri beniamini. Un’altra pagina di storia, la più bella fino ad oggi. Ma la storia si sta continuando a scrivere, e non vogliamo fermarci! PRIMO SET. L’Abba Pineto parte meglio, gli abruzzesi riescono ad avere anche 3 punti di vantaggio ma la Virtus Aversa, spinta dal calore della sua splendida gente, aggancia il pareggio a 15.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Volley A2, Virtus Aversa da impazzire: 3-0 al Pineto, mercoledì in gara 3 in palio la finale Notizie correlate Volley A2, play off gara 1: impresa della Virtus Aversa che batte Ravenna, domenica in palio la semifinaleTempo di lettura: 3 minuti Il passaggio in semifinale dei play off per la SuperLega di Serie A2 si deciderà solamente a Gara3, a Ravenna. Volley A2, play off gara 2: impresa della Virtus Aversa che batte Ravenna, domenica in palio la semifinaleTempo di lettura: 3 minuti Il passaggio in semifinale dei play off per la SuperLega di Serie A2 si deciderà solamente a Gara3, a Ravenna. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ABBA Pineto immensa: 3-1 in Gara 1 di semifinale contro Aversa; Volley A2, la Consar getta alle ortiche la sfida con Aversa; Quarti, Gara 3 | Consar Ravenna - Virtus Aversa in Diretta Streaming | DAZN IT; Pallavolo A2M PlayOff Promozione – La Virtus Aversa spinta da una grande pubblico travolge la resistenza di Pineto: sarà spareggio. Play Off A2: Aversa porta Pineto a Gara 3Dopo la sconfitta in Gara 1 la squadra di Graziosi ha trovato le risorse, fisiche e mentali, per pareggiare i conti superando gli abruzzesi 3-0 (27-25, 25-23, 25-22). La resa dei conti mercoledì 29 pe ... corrieredellosport.it Il ruggito del PalaJacazzi spinge la Virtus: Pineto ko per 3-0. Si va a gara treUna Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0 contro la corazzata Abba Pineto e si gioca la finale per l’accesso alla SuperLega ... casertanews.it Pallavolo A2M PlayOff Promozione - La Virtus Aversa spinta da una grande pubblico travolge la resistenza di Pineto: sarà spareggio x.com Ci vediamo tra poco al Palazzetto. Scalda la voce, prepara il tifo. #season2526 #virtusaversa #ina2ione #wearenormanni #pallavolomaschile #seriea2credembanca #pallavolo #season2526 - facebook.com facebook