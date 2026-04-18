Playoff dentro o fuori al Pala De André | la Consar si gioca la semifinale in gara 3

Domani al Pala De André si gioca la decisiva gara 3 tra Consar Ravenna e Virtus Aversa, con in palio l'accesso alle semifinali dei playoff. La partita si svolgerà alle 18 e il risultato determinerà quale delle due squadre proseguirà la corsa nei turni successivi. La sfida rappresenta l’ultimo step prima dell’accesso alle semifinali e si svolge in un ambiente di grande attesa.

Si decide domani, domenica, al Pala De Andrè, alle 18, chi tra Consar Ravenna e Virtus Aversa accederà alle semifinali playoff. Le due squadre si sono conquistate il diritto a disputare gara3 dei quarti dopo avere vinto le loro rispettive partite casalinghe: 3-1 la formazione ravennate domenica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Volley serie A2, Consar a caccia di riscatto: al Pala De Andrè arriva SienaDopo il ko di Brescia la squadra di Valentini cerca riscatto al Pala De Andrè contro una formazione in lotta per evitare la retrocessione È una... Calcio a 5 serie C1, playoff al via: Forlì–Gatteo è sfida da dentro o fuori al Pala MarabiniUna gara secca, senza appello, che decreterà una delle due finaliste per l’atto conclusivo in programma l’11 aprile, dopo la pausa pasquale Sabato,... Altri aggiornamenti Si parla di: Quarti Play Off: successi per Brescia, Ravenna, Tinet e Pineto. Playoff, la Consar parte bene: battuta Aversa 3-1 al Pala De AndréTermina senza sorprese il primo turno dei playoff promozione del campionato di A2 di volley maschile, con Ravenna che al Pala De André vince 3-1 contro ... ravennaedintorni.it Al via i playoff della Consar Ravenna: al Pala De André arriva Aversa. Aperte le prevenditeScatta la fase decisiva della Serie A2 Credem Banca di volley. Domenica 12 aprile, alle ore 18, il Pala De André ospita gara 1 dei quarti di finale ... ravennaedintorni.it