Dopo le proteste e la petizione nel tarantino, è stata presentata un’interrogazione parlamentare sul volo militare a bassa quota. La richiesta, firmata dal deputato, chiede chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e delle Infrastrutture. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’interrogazione né sulle eventuali risposte del Governo. La questione riguarda le modalità e i rischi dei voli militari in quella zona.

Di seguito il testo dell’interrogazione a risposta scritta: Al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della Difesa, al Ministro della Salute – Per sapere – premesso che: negli ultimi mesi numerosi cittadini residenti nell’area jonica, in particolare tra Taranto, Grottaglie e i comuni limitrofi, hanno segnalato il ripetersi di voli militari a bassa quota accompagnati da forti emissioni sonore, vibrazioni e boati percepibili anche nei centri abitati; secondo quanto riportato dalla stampa locale, il crescente disagio avrebbe dato luogo anche a iniziative popolari e richieste rivolte ai sindaci del territorio affinché... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Voli militari a bassa quota: dopo la protesta e la petizione nel tarantino, l’interrogazione parlamentare Presentata dal deputato Devis Dori

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