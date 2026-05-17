Viabilità dopo la chiusura del Ponte di Brivio Azione Bergamo | Presentata interrogazione parlamentare per la tutela del territorio

Dopo la chiusura del ponte di Brivio, è stata presentata un’interrogazione parlamentare da parte di un movimento politico locale. La questione riguarda le difficoltà che si sono create nei collegamenti tra le province di Bergamo e Lecco, con particolare attenzione alle problematiche infrastrutturali nella zona di Isola. La decisione di portare il tema in Parlamento mira a richiedere chiarimenti e interventi sulle criticità legate alla viabilità e alla tutela del territorio in quella regione.

Isola. La chiusura del ponte di Brivio e le criticità infrastrutturali che interessano i collegamenti tra le province di Bergamo e Lecco arrivano in Parlamento. Su iniziativa dell’onorevole Fabrizio Benzoni, deputato di Azione e segretario regionale di Azione Lombardia, è stata presentata un’interrogazione al Governo per chiedere interventi urgenti sulla gestione della viabilità tra le due sponde dell’Adda e una pianificazione finalmente strutturata delle infrastrutture del territorio. leggi anche. Il punto Ponte di Brivio chiuso, la sindaca di Cisano sul caos traffico: “Problemi su problemi in un territorio già fragile”. L’interrogazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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