Martedì, alcuni aerei militari hanno sorvolato Roma, causando rumori intensi e suscitando preoccupazioni tra i cittadini. I velivoli si sono mossi a bassa quota sopra la città, attirando l’attenzione di chi vive nel centro e nei quartieri limitrofi. La presenza di questi velivoli ha generato timori e domande tra la popolazione, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali in merito.

Martedì alcuni aeroplani hanno sorvolato Roma, facendo grandi rumori e instillando dubbi e timori nei cittadini, a fronte del conflitto in Iran. Ma non c’è nulla da temere, soprattutto perché l’Italia ha già confermato che non parteciperà alle operazioni militari. I velivoli stavano sorvolando la città per prepararsi alla celebrazione del 17 marzo per l’Unita d’Italia, alla Costituzione, all’Inno e alla Bandiera. Il passaggio a bassa quota nei cieli di quelle che sono altresì note come “frecce tricolori”, per via delle tonalità che emettono dal motore quando sfilano per la nota festa nazionale, è stato autorizzato dal ministero della Difesa e dunque rientra nel piano della cerimonia annuale all’Altare della Patria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Frastuono e voli a bassa quota su Roma: cosa stavano facendo davvero gli aerei militari

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