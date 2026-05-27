Vlahovic rinnovo più lontano | e il Napoli chiama il padre La situazione

Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus è ancora lontano. La trattativa tra il club e l’entourage del giocatore non ha fatto progressi. Nel frattempo, il Napoli ha contattato il padre dell’attaccante per discutere di un possibile trasferimento. La situazione rimane in stallo, senza conferme ufficiali su eventuali sviluppi o offerte concrete.

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