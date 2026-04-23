Spinazzola Juve svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano Le novità sulla possibile trattativa

Da juventusnews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli di Spinazzola è attualmente in stallo. Questa situazione ha portato a speculazioni su un possibile ritorno alla Juventus, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Le novità sulla negoziazione sono poche e l’attenzione si concentra sulle prossime mosse del calciatore e delle società coinvolte. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Spinazzola Juve, il rinnovo con il Napoli sembra essere in stand-by e questo potrebbe favorire il suo ritorno in bianconero. Le ultime. Il panorama del calciomercato italiano si sta scaldando improvvisamente attorno a uno dei nomi più esperti del nostro campionato. Il destino di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma lo scenario della permanenza si complica giorno dopo giorno. L’esterno azzurro, attualmente legato ai partenopei da un contratto in scadenza a giugno, sembra essere sempre più lontano dal rinnovo, aprendo scenari suggestivi che portano dritto a Torino. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono un possibile e clamoroso ritorno di Spinazzola alla Juve come colpo a parametro zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spinazzola juve svolta in arrivo il rinnovo con il napoli sembra pi249 lontano le novit224 sulla possibile trattativa
© Juventusnews24.com - Spinazzola Juve, svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano. Le novità sulla possibile trattativa

Notizie correlate

Leggi anche: Spinazzola tra Napoli e Juve: rinnovo sempre più lontano

Leggi anche: Napoli, trattativa per il rinnovo di Spinazzola: possibile convocazione anche in Nazionale

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Juve, svolta a sinistra: Bernasconi-Spinazzola se parte il top player che piace a Premier, Liga e Milan!; Tuttosport - Idea della Juventus: Cambiaso in Premier, dentro Bernasconi e Spinazzola; Svolta Juventus, erede di Cambiaso e ritorno di fiamma: rivoluzione totale per la fascia sinistra, due i nomi; SERIE A – Per la serie non escludo il ritorno: Juventus, ipotesi Spinazzola.

spinazzola juve spinazzola juve svolta inSpinazzola, futuro in bilico: rinnovo in standby, l'esterno valuta altre offerteIl destino di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma lo scenario della permanenza si complica giorno dopo giorno. L’esterno azzurro, in scadenza ... tuttojuve.com

spinazzola juve spinazzola juve svolta inNapoli, quale futuro per Spinazzola? Juventus e Milan alla finestraSpinazzola Milan Juventus - Futuro tutto da scrivere per Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 in forza al Napoli, che potrebbe ... fantamaster.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.