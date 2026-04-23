Spinazzola Juve svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano Le novità sulla possibile trattativa

La trattativa per il rinnovo di contratto con il Napoli di Spinazzola è attualmente in stallo. Questa situazione ha portato a speculazioni su un possibile ritorno alla Juventus, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Le novità sulla negoziazione sono poche e l’attenzione si concentra sulle prossime mosse del calciatore e delle società coinvolte. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Spinazzola Juve, il rinnovo con il Napoli sembra essere in stand-by e questo potrebbe favorire il suo ritorno in bianconero. Le ultime. Il panorama del calciomercato italiano si sta scaldando improvvisamente attorno a uno dei nomi più esperti del nostro campionato. Il destino di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma lo scenario della permanenza si complica giorno dopo giorno. L’esterno azzurro, attualmente legato ai partenopei da un contratto in scadenza a giugno, sembra essere sempre più lontano dal rinnovo, aprendo scenari suggestivi che portano dritto a Torino. Le ultime indiscrezioni, infatti, suggeriscono un possibile e clamoroso ritorno di Spinazzola alla Juve come colpo a parametro zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spinazzola Juve, svolta in arrivo? Il rinnovo con il Napoli sembra più lontano. Le novità sulla possibile trattativa Notizie correlate Leggi anche: Spinazzola tra Napoli e Juve: rinnovo sempre più lontano Leggi anche: Napoli, trattativa per il rinnovo di Spinazzola: possibile convocazione anche in Nazionale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juve, svolta a sinistra: Bernasconi-Spinazzola se parte il top player che piace a Premier, Liga e Milan!; Tuttosport - Idea della Juventus: Cambiaso in Premier, dentro Bernasconi e Spinazzola; Svolta Juventus, erede di Cambiaso e ritorno di fiamma: rivoluzione totale per la fascia sinistra, due i nomi; SERIE A – Per la serie non escludo il ritorno: Juventus, ipotesi Spinazzola. Spinazzola, futuro in bilico: rinnovo in standby, l'esterno valuta altre offerteIl destino di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma lo scenario della permanenza si complica giorno dopo giorno. L’esterno azzurro, in scadenza ... tuttojuve.com Napoli, quale futuro per Spinazzola? Juventus e Milan alla finestraSpinazzola Milan Juventus - Futuro tutto da scrivere per Leonardo Spinazzola, esterno classe 1993 in forza al Napoli, che potrebbe ... fantamaster.it Spinazzola, dubbio Napoli: rinnovo o addio Il nome di Leonardo Spinazzola entra nel radar del mercato, tra interessamenti e riflessioni interne. Secondo Nicolò Ceccarini: "La Juventus segue Spinazzola, mentre il Napoli riflette su un possibile rinnovo annual - facebook.com facebook #Spinazzola #Juve Le ultime x.com