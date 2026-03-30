Vlahovic-Juve rinnovo lontano | l’Inter può tornare alla carica per il colpo a 0

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane incerto, con il contratto in scadenza a giugno e la trattativa per il rinnovo ancora in fase di stallo. Secondo un esperto di mercato, questa situazione potrebbe aprire la strada a un possibile interessamento da parte di un altro club di Serie A, che potrebbe tentare di acquistare l’attaccante a parametro zero al termine della stagione.

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta avvolto nell’incertezza. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, sta vivendo una fase di stallo. Nonostante i contatti recenti, “ la situazione Dusan Vlahovic non si è ancora sbloccata in senso positivo per la Juventus “, segnalando una distanza non trascurabile tra le richieste del giocatore e l’offerta del club bianconero. Il nodo principale riguarda l’aspetto economico complessivo dell’operazione. Moretto ha infatti spiegato che “ c’è ancora leggera distanza sulle cifre, stipendio più commissioni più bonus alla firma “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Vlahovic, recupero lampo per il serbo: può tornare con l’Inter

Leggi anche: Vlahovic Juve, trovata una scorciatoia per il rinnovo: Comolli può mettere in atto questa strategia

Aggiornamenti e notizie su Vlahovic Juve rinnovo lontano l'Inter...

Temi più discussi: Juventus-Vlahovic, si avvicina il rinnovo: a giorni l'incontro decisivo; Spalletti e Vlahovic, ci siamo: la Juve pronta a brindare. Quando arriveranno i rinnovi; Perché Vlahovic ha scelto di rinnovare e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Sportmediaset - Juventus, il Milan non rinuncia a Vlahovic: l'offerta e il piano dei rossoneri.

Rinnovo Vlahovic, la Juventus ora rischia di perderlo e meno male…Il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus non è così scontato, il Milan torna a bussare alla porta dei suoi agenti. juvelive.it

Caso Vlahovic: rinnovo e strategiaCaso Vlahovic: rinnovo e strategia Altro dossier fondamentale è quello legato a Vlahovic. L’attaccante serbo è vicino alla scadenza e il rinnovo resta una priorità. tuttojuve.com

Vlahovic-Juventus: così vicini ma così lontani Il rinnovo del serbo con il club bianconero è ancora in altomare: la disponibilità ad andare avanti insieme c'è da entrambe le parti in causa, ma la distanza economica persiste. Secondo Matteo Moretto, non s - facebook.com facebook