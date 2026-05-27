Le probabilità di permanenza di Dusan Vlahovic alla Juve sono in calo. Damien Comolli ha svelato i retroscena di dicembre, quando l’ad si è assicurato l’attaccante fino al termine della stagione. Il club adesso è in attesa di conoscere le intenzioni del calciatore e del papà, Milos, che da alcuni mesi è balzato in prima linea nella cura degli interessi del figlio. La sensazione è che qualcosa si sia sfaldato un po’ nel finale di stagione, e che il nodo da sciogliere non sia tanto di natura economica ma sul progetto. Il faccia a faccia tra le parti è slittato, ma alla Continassa non hanno intenzione di tirarla per le lunghe. Vlahovic ha sempre mostrato il proprio attaccamento alla Juve e da quando è arrivato Spalletti ha lavorato pure con più voglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic, nodo rinnovo: la richiesta che lo allontana dalla Juve. E quel diverbio con Locatelli...

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VLAHOVIC, FORMULA YILDIZ PER IL RINNOVO! 7 MILIONI E BONUS ALLA FIRMA

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Rinnovo Locatelli, domani la firma che lo blinderà alla Juve. Il retroscena sull’interesse dalla Premier League e non soloDomani si attende la firma del rinnovo contrattuale di un centrocampista che resterà alla Juventus, proseguendo così il suo legame con il club.

Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per gli agenti. Che cosa sta succedendo e la posizione della JuveIl rinnovo di contratto di un attaccante di punta ha causato discussioni tra il club e gli agenti, concentrandosi sulle commissioni da pagare.

Temi più discussi: Juve, fallimento Champions: è bufera nello studio di Pressing tra Trevisani, Sabatini e Ordine; Accomando: Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo; L'Arsenal torna a vincere la Premier League dopo 22 anni, stallo sul rinnovo per Vlahovic, la Fiorentina vuole confermare Vanoli; Kolo Muani dice sì alla Juventus: affare da 30 milioni. Con lui anche Gonzalo Garcia se Vlahovic non rinnova.

Nodo #Vlahovic in casa #Juve: senza rinnovo si cambia. L'obiettivo caldo è #Mateta, ma occhio ai vecchi pallini: l'interessamento per #KoloMuani resta sempre vivo. x.com

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Juventus, incontro decisivo per il rinnovo di VlahovicLa Juventus incontra Vlahovic per il rinnovo: futuro incerto, nodo economico e strategie del club per la prossima stagione. europacalcio.it