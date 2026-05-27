Vlahovic nodo rinnovo | la richiesta che lo allontana dalla Juve E quel diverbio con Locatelli
Vlahovic si trova in una fase di stallo sul rinnovo con la Juventus, con una richiesta contraria alla proposta del club che lo allontana. La trattativa si complica ulteriormente dopo un diverbio avvenuto con un compagno di squadra durante l’allenamento, secondo fonti vicine alla squadra. Il giocatore preferirebbe continuare a lavorare con l’attuale allenatore, ma la società non ha ancora raggiunto un accordo. La concorrenza sul mercato rimane alta, mentre la Juventus aspetta sviluppi.
Le probabilità di permanenza di Dusan Vlahovic alla Juve sono in calo. Damien Comolli ha svelato i retroscena di dicembre, quando l’ad si è assicurato l’attaccante fino al termine della stagione. Il club adesso è in attesa di conoscere le intenzioni del calciatore e del papà, Milos, che da alcuni mesi è balzato in prima linea nella cura degli interessi del figlio. La sensazione è che qualcosa si sia sfaldato un po’ nel finale di stagione, e che il nodo da sciogliere non sia tanto di natura economica ma sul progetto. Il faccia a faccia tra le parti è slittato, ma alla Continassa non hanno intenzione di tirarla per le lunghe. Vlahovic ha sempre mostrato il proprio attaccamento alla Juve e da quando è arrivato Spalletti ha lavorato pure con più voglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
VLAHOVIC, FORMULA YILDIZ PER IL RINNOVO! 7 MILIONI E BONUS ALLA FIRMA
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