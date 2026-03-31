rinnovo vlahovic il nodo principale riguarda le commissioni per gli agenti che cosa sta succedendo e la posizione della juve

Il rinnovo di contratto di un attaccante di punta ha causato discussioni tra il club e gli agenti, concentrandosi sulle commissioni da pagare. La Juventus sta trattando la questione e cerca di trovare un accordo. La trattativa riguarda i dettagli economici legati al rinnovo, con un'attenzione particolare alle modalità di pagamento delle commissioni richieste dagli agenti del giocatore.

Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per i suoi procuratori. Che cosa sta succedendo e la posizione della Juve. La Juve programma il domani partendo dal cuore del reparto offensivo. Secondo l’analisi di Tuttosport, la dirigenza cerca un numero nove strutturato e fisico, con un investimento stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati, giocando su più tavoli per cogliere le migliori opportunità che il mercato offrirà in primavera. MERCATO JUVE LIVE Al centro del progetto resta però Dusan Vlahovic. Nonostante in passato la sua permanenza sembrasse impossibile, oggi le parti sono tornate a scegliersi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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