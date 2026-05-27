Vlahovic avvistato a Londra | suggestione Chelsea La Juve ripensa ad Icardi?

Da juventusnews24.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vlahovic è stato avvistato a Londra, alimentando voci di un possibile interesse del Chelsea. La Juventus sta considerando alternative, tra cui il nome di Icardi, in vista di future strategie di mercato. Sul fronte contrattuale, ci sono segnali che indicano difficoltà nel negoziare il rinnovo con l’attaccante serbo. Le trattative con il giocatore e il club stanno proseguendo, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

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Segnali negativi sul rinnovo del serbo. Il futuro di  Dusan Vlahovic  si tinge improvvisamente di mistero. Il centravanti serbo è stato avvistato a sorpresa in un albergo di  Londra, un’indiscrezione certa del Corriere dello Sport che alimenta inevitabilmente i  rumours  sul suo conto. Dopo i sondaggi del  Bayern Monaco, un club della Premier League fuori dalla zona Champions avrebbe manifestato un forte interesse per l’attaccante. Il pensiero corre subito al  Chelsea  del nuovo tecnico  Xabi Alonso, fuori dalle coppe europee. A Stamford Bridge, l’innesto di Vlahovic a parametro zero rappresenterebbe un’occasione d’oro, sebbene anche il ricchissimo  Newcastle  resti alla finestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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