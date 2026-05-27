Vlahovic avvistato a Londra | suggestione Chelsea La Juve ripensa ad Icardi?

Notizia in breve

Vlahovic è stato avvistato a Londra, alimentando voci di un possibile interesse del Chelsea. La Juventus sta considerando alternative, tra cui il nome di Icardi, in vista di future strategie di mercato. Sul fronte contrattuale, ci sono segnali che indicano difficoltà nel negoziare il rinnovo con l’attaccante serbo. Le trattative con il giocatore e il club stanno proseguendo, ma non ci sono ancora sviluppi ufficiali.