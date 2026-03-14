L'ex capitano dell'Inter ha recentemente fatto ritorno ad Assisi, dove ha dichiarato di aver rifiutato la Juventus per restare con i nerazzurri. Ha anche affermato che al momento non pensa alla questione Icardi come capitano e si sta concentrando sulla famiglia. Durante l'intervista ha menzionato anche Chivu, senza approfondire ulteriormente.

Per Andrea Ranocchia avevano previsto tutto. Doveva diventare il nuovo Materazzi, un’icona della Nazionale, l’erede di Javier Zanetti e il simbolo di un’Inter che aveva fretta di rinnovarsi mentre cambiava proprietà. Alla fine, è stato semplicemente Andrea. Lineare, corretto e trasparente. Prima ferito dagli insulti di chi pretendeva che diventasse l’eroe della Milano nerazzurra, poi rigenerato da un’esperienza all’Hull City. Rientrato in Italia, si è trasformato nel leader silenzioso di quell’Inter che nel 2021 è tornata a vincere lo scudetto. Un anno più tardi ha annunciato il ritiro, fiero e orgoglioso del suo percorso. Cosa fa Ranocchia oggi? ”Guarda tanto calcio ma, al tempo stesso, si è allontanato da quel mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ranocchia: "Conte mi voleva, rifiutai la Juve per l'Inter. Icardi capitano? Non ci penso"

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