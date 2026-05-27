Dusan Vlahovic è stato avvistato a Londra, dove le squadre di Premier League del Chelsea e del Tottenham stanno valutando un possibile trasferimento. La decisione del giocatore sulla sua permanenza con la Juventus si sta trascinando, alimentando le speculazioni su un suo eventuale addio. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, mentre i club inglesi continuano a monitorare la situazione.

L’attesa logorante per la decisione di Dusan Vlahovic sul proseguimento della sua avventura con la Juventus rende sempre più concreta la possibilità di un suo addio. A rafforzare questa ipotesi, il numero 9 bianconero è stato avvistato nella mattinata di oggi in un albergo di Londra: a riportarlo è stato il Corriere Dello Sport. Ciò lascia pensare che l’attaccante si stia guardando intorno e che le squadre londinesi, come Chelsea e Tottenham, possano approfittare dell’eventuale colpo a parametro zero. La deludente stagione di Liam Delap, costringerebbe i Blues a mettersi sul mercato per trovare una valida alternativa a Joao Pedro, e Vlahovic potrebbe essere un’idea concreta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Vlahovic avvistato a Londra: Chelsea e Tottenham sondano il colpo?

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