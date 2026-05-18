Chelsea-Tottenham | formazioni statistiche e anticipazioni

Martedì sera, allo Stamford Bridge, si disputa il derby londinese tra Chelsea e Tottenham, due squadre che si trovano in posizioni diverse della classifica della Premier League. La partita è considerata importante per entrambe le formazioni, con implicazioni che riguardano la posizione in campionato. In attesa del calcio d’inizio, sono state diffuse le formazioni ufficiali e alcune statistiche relative alle due squadre, che si preparano a confrontarsi in una sfida dal forte valore simbolico e sportivo.

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2026-05-18 16:27:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Chelsea ospita il Tottenham allo Stamford Bridge martedì sera in un cruciale derby londinese con importanti implicazioni su entrambe le estremità della classifica della Premier League. I Blues sono ancora aggrappati alla speranza di assicurarsi il calcio europeo per la prossima stagione, mentre gli Spurs sanno che una vittoria a West London garantirebbe la loro sopravvivenza nella massima serie. Il Chelsea entra in campo dopo la sconfitta nella finale di FA Cup contro il Manchester City, ma l’attenzione si è rapidamente spostata verso l’arrivo del nuovo allenatore Xabi Alonso, che assumerà ufficialmente la guida quest’estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Liverpool-Tottenham: formazioni, statistiche e anticipazioni Tottenham-Brighton: formazioni, statistiche e anticipazioni2026-04-17 13:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Fabian Hurzeler ha... [Ornstein] Chelsea sta esplorando l'accordo per nominare Xabi Alonso come nuovo allenatore reddit Pronostico Chelsea vs Tottenham – 19 Maggio 2026Il match di Premier League tra Chelsea e Tottenham si disputerà il 19 Maggio 2026 alle 21:15 allo storico Stamford Bridge. Una sfida di grande fascino, con ... news-sports.it