Vivi | una mostra sulla storia della disabilità
È aperta una mostra dedicata alla storia della disabilità, che ripercorre il percorso delle persone con disabilità dalla preistoria ai giorni nostri. L’esposizione presenta materiali e testimonianze che illustrano come la percezione e il trattamento delle persone con disabilità siano cambiati nel tempo. L’obiettivo è mostrare l’evoluzione delle condizioni e delle risposte sociali, senza interventi di interpretazione o analisi, concentrandosi sui fatti storici e sui documenti presenti.
Un intenso viaggio nel tempo per abbattere i muri del pregiudizio e accendere un faro sulla condizione delle persone con disabilità nelle varie epoche, dalla preistoria ai giorni nostri. Venerdì 29 maggio, alle ore 17, nel teatro della Fondazione Don Gnocchi (piazzale dei Servi), si terrà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
She Was Just a Shattered Alien Girl in a Wheelchair—Until a Human Changed Her Life | HFY Sci-Fi
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