Vivi | una mostra sulla storia della disabilità

Notizia in breve

È aperta una mostra dedicata alla storia della disabilità, che ripercorre il percorso delle persone con disabilità dalla preistoria ai giorni nostri. L’esposizione presenta materiali e testimonianze che illustrano come la percezione e il trattamento delle persone con disabilità siano cambiati nel tempo. L’obiettivo è mostrare l’evoluzione delle condizioni e delle risposte sociali, senza interventi di interpretazione o analisi, concentrandosi sui fatti storici e sui documenti presenti.