Prima dell'apertura ufficiale, molti visitatori si fermano davanti alla mostra dedicata ai 140 anni del Resto del Carlino, vicino alla Tomba di Dante. Qui sono esposte riproduzioni di prime pagine storiche del quotidiano, che ricordano eventi come il primo uomo sulla luna e altre grandi imprese. La mostra attira l’attenzione di turisti e curiosi, anche se non ancora aperta al pubblico.

Ancora non è aperta ma c’è già molta curiosità e tanti turisti diretti alla Tomba di Dante si fermano per dare un’occhiata ai tanti ’lenzuoli’ fotografici che riproducono le prime pagine che hanno fatto la storia del Resto del Carlino. Ma anche i ravennati fanno capolino per guardare gli ultimi istanti della preparazione dei pannelli. Una storia lunga ormai 140 anni, quella del Resto del Carlino, che viene celebrata con la mostra ’Occhi sulla storia: 1885-2025’ che fa tappa a Ravenna negli Antichi Chiostri Danteschi – di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna – a partire da domani con taglio del nastro alle 17.30 e accesso vincolato, a partire dalle 17, alla registrazione attraverso il link ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 140 anni del Carlino. Il primo uomo sulla luna e le grandi imprese. Una mostra sulla storia

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I 140 anni del Carlino. Il primo uomo sulla luna e le grandi imprese. Una mostra sulla storiaL’inaugurazione alle 17.30 di domani agli Antichi Chiostri Danteschi. In 46 panel un pezzo di Italia. I lettori invitati a partecipare all’evento. msn.com

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