Vittorio Piccinelli non ce la fa | la Sp469 si porta via un' altra vita

Un uomo di 88 anni è morto in ospedale a Bergamo dopo un incidente avvenuto il 5 maggio sulla Strada Provinciale 469. La vettura dell’anziano si è scontrata frontalmente con un camion. L’uomo, residente a Capriolo, era ricoverato dal giorno dell’incidente e non ha superato le ferite. La vittima è deceduta martedì 26 maggio. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine.

Non è sopravvissuto. Vittorio Piccinelli, 88 anni, residente a Capriolo, è morto martedì 26 maggio in ospedale a Bergamo, dov'era ricoverato dal 5 maggio, giorno in cui la sua auto si era schiantata frontalmente con un camion sulla Strada Provinciale 469. Ventidue giorni di degenza, un quadro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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