La balena Timmy non ce la fa si è arenata di nuovo in una secca del Baltico | poche speranze per la megattera

Una megattera, che da settimane si trovava arenata nel Baltico, ha cercato di liberarsi, ma successivamente si è spiaggiata di nuovo in un’altra secca, rimanendo bloccata. La balena, chiamata Timmy, ha tentato di tornare in mare aperto senza successo e le operazioni di soccorso sono in corso. Non ci sono notizie di interventi risolutivi finora.

La megattera, ormai arenata nel baltico da settimane, era riuscita a liberarsi, ma si è poi spiaggiata nuovamente rimanendo bloccata in un'altra secca. I soccorsi non si fermano, tra poche speranze.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La megattera Timmy si è arenata di nuovo e si spengono le speranze di salvezza: sarà lasciata morire in paceLa megattera Timmy, arenata nel Mar Baltico dopo giorni di tentativi di salvataggio, è troppo debole per salvarsi.

La megattera Timmy si allontana a sorpresa dalla costa, ma non è ancora fuori pericolo: si era arenata nel Mar BalticoLa megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Truffe, sciamani e follie: storia di Timmy, la balena che emoziona la Germania; Un’ultima speranza per la megattera Timmy; La balena Timmy si è allontanata a sorpresa dalla costa del Baltico: la megattera non è ancora fuori pericolo; Baltico, la balena Timmy torna in mare a sorpresa: era data per spacciata (VIDEO).

La balena Timmy non ce la fa, si è arenata di nuovo in una secca del Baltico: poche speranze per la megatteraLa megattera, ormai arenata nel baltico da settimane, era riuscita a liberarsi, ma si è poi spiaggiata nuovamente rimanendo bloccata in un'altra secca. I soccorsi non si fermano, tra poche speranze. fanpage.it

Baltico, la balena Timmy torna in mare a sorpresa: era data per spacciata (VIDEO)La balena Timmy si è salvata da sola. La megattera arenata da settimane nel Baltico ha ripreso a nuotare e ha lasciato la spiaggia di Wismar, dove giaceva immobile dal 31 marzo davanti all'isola di Po ... tg.la7.it

La megattera Timmy ha lasciato a sorpresa la costa del Baltico dopo settimane di spiaggiamenti. È di nuovo in mare aperto, ma le sue condizioni restano critiche e speranze di sopravvivenza molto basse. https://kodmi.it/MRxfF facebook

Baltico, la balena “Timmy” torna in mare a sorpresa: era data per spacciata (VIDEO) x.com