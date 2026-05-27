Un uomo di 88 anni è morto sulla strada provinciale 469 a Capriolo, nel Bresciano, pochi giorni dopo un’altra persona deceduta nello stesso punto. La “curva della morte” della provinciale si conferma come luogo di incidenti fatali. La vittima è stata dichiarata deceduta sul posto. La zona continua a essere teatro di incidenti gravi, con due decessi avvenuti in poche ore nello stesso tratto.

Capriolo (Brescia), 27 maggio 2026 – Drammatica scia di sangue e coincidenze a Capriolo, dove la strada provinciale 469 si conferma un teatro di morte, registrando il secondo decesso nel giro di pochissime ore, e per di più nello stesso identico punto. Dopo la tragedia consumatasi ieri sera, in cui ha perso la vita il giovanissimo Kevin Bonetti, un ragazzo di soli 24 anni di Palosco, oggi la comunità piange un'altra vittima della strada: si tratta di Vittorio Piccinelli, 88 anni, residente in via Cerese a Capriolo. Lo scorso 5 maggio L'anziano si trovava alla guida della sua automobile lungo la 469 quando, proprio nel punto in cui ieri è avvenuto lo schianto mortale del giovane Bonetti, si è scontrato frontalmente con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capriolo e la “curva della morte”: è deceduto l’88enne Vittorio Piccinelli

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