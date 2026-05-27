Viterbo esplode villetta a Bolsena | trovato cadavere di un uomo

Una villetta è esplosa questa mattina a Bolsena, in provincia di Viterbo, intorno alle 9.30. Durante le operazioni di soccorso è stato trovato il cadavere di un uomo all’interno dell’edificio. La dinamica dell’esplosione è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nessun’altra persona è rimasta ferita. Le cause dell’incidente sono ancora da determinare.

Un’esplosione ha dilaniato una villetta a Bolsena, in provincia di Viterbo, facendola crollare. È accaduto nella mattinata di mercoledì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 67enne Wilmo Capretto grazie ai cani molecolari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, dell'unico residente dell'abitazione. Come atto dovuto, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per le ipotesi di reato di crollo colposo e omicidio colposo. Al momento nel fascicolo non sarebbe iscritto nessun indagato., La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 9. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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