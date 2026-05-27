Esplosione a Bolsena vicino Viterbo disperso il proprietario della villetta | si scava sotto le macerie

Notizia in breve

Un’esplosione ha colpito una villetta a Bolsena, vicino Viterbo, causando il crollo dell’edificio. Il proprietario della casa risulta disperso tra le macerie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno scavando tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti o corpi. Nessuna altra persona risulta coinvolta nell’incidente. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato le verifiche sulla causa dell’esplosione.