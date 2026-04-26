Roma cadavere di un uomo trovato in un sottopassaggio

A Roma, sabato 25 aprile, un uomo è stato trovato morto in un sottopassaggio di via di Tor Cervara, intorno alle 9 del mattino. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e l'identificazione del corpo. La dinamica e le cause del decesso sono ancora da chiarire, mentre le autorità stanno conducendo le indagini. Nessuna informazione è stata resa nota sui possibili sospetti o motivi dell’accaduto.

Giallo a Roma dove il cadavere di un uomo è stato trovato sabato 25 aprile in un sottopassaggio. Una macabra scoperta avvenuta intorno alla 9 in via di Tor Cervara.A dare l'allarme è stato un passante, che ha immediatamente contattato le forze dell'ordine. La vittima, al momento, non è stata.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Massa: trovato cadavere di un uomo sugli scogli Un uomo trovato cadavere in ArnoArezzo, 28 febbraio 2026 – È stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri il corpo senza vita dell'uomo scomparso nelle ore precedenti nella zona di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ponte Mammolo, cadavere trovato in un sottopassaggio: non è ancora stato identificato; Erika Squillace morta dopo iniezioni sospette, aperta indagine per omicidio; Trovato morto Vincenzo Iannitti, il corpo in una busta di plastica e coperto da pietre; Trovato cadavere nel Panaro, l’uomo era uscito per una battuta di pesca: indagini sulle cause della morte. Ventenne scomparso un mese fa trovato morto del Casertano, l’amico confessa: l’ho ucciso ioRoma, 21 apr. (askanews) – Un ragazzo di 19 anni è stato sottoposto a fermo nella notte a Sessa Aurunca, nel Casertano, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere dell’amico 20enne Vincenzo I ... askanews.it Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: un fermato? per omicidio, ha confessatoUn uomo, 37enne di origine moldava, è stato trovato morto oggi, sabato 21 marzo, con segni di violenza sul corpo in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Un ... adnkronos.com Pagelle #Bologna- #Roma: Ravaglia timoroso, Joao Mario sbaglia tutto. Malen inarrestabile! x.com Esplode fornelletto in una roulotte a Roma: 62enne tra le fiamme, è gravissimo: https://canaledieci.it/2026/04/26/esplode-fornelletto-nella-roulotte-un-uomo-di-62-anni-tra-le-fiamme-e-gravissimo/ - facebook.com facebook