Roberto Visani, candidato con il Pd, ha ottenuto 1.200 preferenze, diventando il più votato tra i candidati alle elezioni comunali. Spadoni ha raggiunto 1.050 preferenze. Entrambi hanno superato di gran lunga gli altri candidati, con un risultato a quattro cifre. La consultazione si è conclusa con una forte affermazione per i due, che hanno ottenuto rispettivamente il maggior numero di preferenze.

Un exploit a quattro cifre. Roberto Visani, candidato consigliere comunale con il Pd, raggiunge la quota record di 1.248 preferenze. Già presidente dell’Aula di piazza Matteotti, Visani è stato l’unico ad aver superato appunto la fatidica quota mille sotto la quale si sono fermati, nella lista Dem, i campioni di preferenze Daniela Spadoni (986), Giacomo Gambi (950) ed Elisa Spada (866). Più staccati, nelle altre compagini, Branly Muvumbi Chongo detto Bren (265 preferenze con ‘Imola Corre’) e, nelle file dell’opposizione, Simone Carapia e Manuela Sangiorgi, i più votati in Fratelli d’Italia (al di là del candidato sindaco Nicolas Vacchi), rispettivamente con 412 e 386 preferenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Visani e Spadoni Campioni di preferenze

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