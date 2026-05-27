Morciano si delinea il consiglio comunale Ripa e Ghigi ’campioni’ di preferenze

A Morciano, il nuovo sindaco ha ottenuto il 53,79% delle preferenze, vincendo le elezioni contro il candidato di centrosinistra. Il consiglio comunale si sta formando e tra i preferiti figurano Ripa e Ghigi, che hanno raccolto il maggior numero di voti tra gli elettori. La cerimonia di insediamento è prevista nei prossimi giorni, con la composizione definitiva degli eletti.

Inizia così il mandato di Andrea Agostini a sindaco di Morciano, con il 53,79% delle preferenze e la vittoria sul concorrente di centrosinistra Pierluigi Autunno. Uno scarto di più di duecento voti che ha fatto trionfare il candidato e ora primo cittadino della lista Morciano Viva. Una vittoria netta, che porta con sé gran parte della squadra con cui il neo eletto sindaco ha vissuto intensamente l’intera campagna elettorale sul territorio. Tra i dodici cittadini che si sono candidati al fianco di Agostini, la classifica delle preferenze – e quindi la composizione di maggioranza del consiglio comunale per gli otto posti a disposizione – vede in cima Mirco Ripa (232), poi Marzia Ghigi (190), Patrizia Rossi (169), Andrea Venturini (118), Sabrina Sorci (115), Rosina Martella (110), Silvano Menghi (85), Giuseppe Volpe (78). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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