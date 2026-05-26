Preferenze ed eletti a Imola | com’è il nuovo consiglio comunale Visani è il più votato
Il nuovo consiglio comunale di Imola si è formato con la vittoria del centrosinistra, che ha ottenuto il 72,55% dei voti e ha confermato il sindaco uscente. Tra gli eletti, il candidato più votato è un consigliere con oltre mille preferenze. La composizione del consiglio riflette una maggioranza netta a favore del partito di governo, con alcuni membri che hanno superato le 500 preferenze ciascuno.
Imola, 26 maggio 2026 – È ormai delineato il quadro degli eletti in consiglio comunale a Imola dopo la netta affermazione del centrosinistra e del suo candidato sindaco, l'uscente Marco Panieri, col 72,55%. Al netto di passaggi dall'elenco dei consiglieri a quello degli assessori nel momento in cui Panieri sceglierà la nuova Giunta, e quindi nuovi ingressi tra i primi non eletti, i 13 del Pd e i 6 della civica Imola Corre sono pronti alla nuova avventura tra i banchi di piazza Matteotti, con tante conferme e diverse new entry. All’opposizione una minoranza risicata. Un record, i 19 della maggioranza, che inevitabilmente avrà ripercussioni sugli equilibri del consiglio comunale e diminuirà l'impatto dell' opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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