Vis Artena calcio Sarnino | Un’annata incredibile la mia più bella per tanti aspetti

Il giocatore della Vis Artena ha definito l’annata come la più bella per molti aspetti. La squadra, che ha conquistato sia il campionato che la Coppa Lazio, sarà ricevuta presso il palazzo comunale di Artena. Questo evento si svolgerà sabato, come riconoscimento per la stagione storica della società. La vittoria del doppio titolo rappresenta un risultato senza precedenti per il club, secondo quanto dichiarato dal giocatore.

Artena (Rm) – C’è ancora clima di festa in casa Vis Artena. Sabato la Prima categoria rossoverde, reduce da uno storico “double” (vittoria del campionato e della Coppa Lazio), sarà ricevuta presso il palazzo comunale per dare la giusta sottolineatura ad una stagione davvero pazzesca. A 37 anni e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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