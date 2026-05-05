Vis Artena calcio la carica di Morganti | Domenica vogliamo coronare un sogno

La squadra di calcio di Artena si appresta a disputare l’ultima giornata del campionato di Prima categoria, con due partite decisive che decideranno il suo destino. La squadra ha un punto di vantaggio sul secondo in classifica e domenica dovrà affrontare l’ultimo turno per mantenere il primato. Il capitano ha dichiarato che la squadra vuole concludere la stagione con una vittoria e un risultato che consenta di raggiungere l’obiettivo.

Artena (Rm) – Due partite, due finali. La Prima categoria della Vis Artena è arrivato al momento clou della sua stagione: domenica prossima si giocherà l’ultima giornata di campionato con i rossoverdi che dovranno conservare il fondamentale punto di vantaggio sul Villanova secondo che poi il 17.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vis Artena calcio, Farruggio: “Entriamo in una settimana di grandi emozioni” Vis Artena calcio, un successo la tavola rotonda con Fabio Betulli sul ruolo dell’allenatoreArtena (Rm) – E’ stata decisamente partecipata la tavola rotonda organizzata dalla Vis Artena nel tardo pomeriggio di lunedì presso la sala... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vis Artena calcio, Alessio Botticelli: Il derby vinto? Che gioia, ma mancano sei punti; Vis Artena (calcio), Natalizia e il gruppo degli Esordienti 2013: Alcuni possono fare i regionali; Real Vis Artena-Villanova, duello totale: Sarnino tra campionato e finale di Coppa; Vis Artena, arriva il '97 Laurenti, centrocampista ex del Colleferro. Vis Artena (calcio, Prima cat.), la carica di Morganti: Domenica vogliamo coronare un sognoTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Artena (Rm) – Due partite, due finali. La Prima categoria della Vis Artena è arrivato al momento clou della sua stagione: domenica prossima si gi ... osservatoreitalia.eu Vis Artena, la carica di Morganti: Domenica vogliamo coronare un sognoSiamo stati bravi a mettere da parte le grandi emozioni vissute nel derby col Valmontone – dice Diego Morganti, esterno offensivo classe 1996 – D’altronde era un’altra partita fondamentale e vincere ... gazzettaregionale.it VIS ARTENA REAL MONTEFORTINO VIS ARTENA SCUOLA CALCIO VIENI A PROVARE!!! NON PUOI - facebook.com facebook Vis Artena calcio, Alessio Botticelli: “Il derby vinto Che gioia, ma mancano sei punti” ift.tt/LadKiTq x.com