Negli allevamenti intensivi si verificano frequentemente emergenze sanitarie legate alla diffusione di virus e batteri. Questi ambienti rappresentano un ambiente favorevole alla proliferazione di agenti infettivi, contribuendo alla diffusione di malattie tra gli animali. Le crisi sanitarie si sono moltiplicate negli ultimi anni, evidenziando una tendenza crescente di problemi sanitari associati a questo tipo di allevamento.

di Roberta Marchi Negli ultimi anni le emergenze sanitarie legate agli allevamenti intensivi si sono susseguite con una frequenza sempre più inquietante. Influenza aviaria, peste suina africana, afta epizootica, Bluetongue, morbo della mucca pazza: nomi diversi per un problema che continua a ripresentarsi, spesso trattato come una fatalità inevitabile anziché come il sintomo di un sistema profondamente fragile, mostruoso e crudele. Ogni nuova epidemia viene raccontata come un evento isolato, un’emergenza temporanea da contenere. Eppure il punto centrale resta quasi sempre fuori dal dibattito pubblico: il modello produttivo su cui si basa l’industria della carne e dei suoi sottoprodotti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Virus e batteri trovano negli allevamenti intensivi un ambiente ideale per diffondersi

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