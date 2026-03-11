Gli allevamenti intensivi sono messi sotto accusa come pratiche insostenibili. Si promuove una maggiore attenzione all’agricoltura locale e alla transizione verso diete più vegetali, con l’obiettivo di ridurre il consumo di proteine animali. È stato evidenziato che un consumo eccessivo di queste ultime può favorire l’insorgenza di alcune patologie, mentre la dieta mediterranea tradizionale è considerata più salutare.

Spingere l’agricoltura locale che riguarda gli allevamenti verso una transizione al vegetale: più proteine green e meno proteine animali, il cui consumo eccessivo - si fa presente - contribuisce all’insorgere di patologie, mentre la dieta mediterranea classica protegge la salute. Di certo, se la mozione approvata dal consiglio comunale di Empoli voleva tirare un sasso nello stagno ha fatto centro. Il documento era stato portato in aula da ‘Buongiorno Empoli’ e Movimento 5 Stelle. Ed è assai impegnativo. Si profilano adesso due questioni. La prima: farà da guida per l’intera Unione, visto che buona parte degli allevamenti si trova nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Allevamenti intensivi? Non sono sostenibili"

Articoli correlati

Qualità dell’aria: Bergamo migliora, ma i nuovi limiti UE sono lontani. Bassa maglia nera per gli allevamenti intensiviI dati del dossier Mal’Aria di Legambiente: miglioramenti nel capoluogo, ma ritardi diffusi sugli obiettivi 2030.

No a fotovoltaico e allevamenti intensiviDue obiettivi: disincentivare gli impianti fotovoltaici come quelli che si vorrebbero installare a Fossarmato e impedire l’insediamento di...

59. Allevamenti Intensivi VS Estensivi: impatti su Salute, Ambiente e Qualità

Contenuti e approfondimenti su Allevamenti intensivi

Temi più discussi: Aviaria, spese milionarie e declino piccole aziende: a due anni dalla proposta di legge contro gli allevamenti intensivi è ora di andare oltre; Allevamenti intensivi: le associazioni ambientaliste chiedono all’assessore Beduschi di ritirare il ricorso di Regione Lombardia contro il comune di Gonzaga (MN); Allevamenti intensivi? Non sono sostenibili; Aviaria e allevamenti intensivi: oltre 7 milioni di capi abbattuti in due anni.

Allevamenti intensivi, vittoria storica di Greenpeace contro il Governo olandese che rischia 10 milioni di euro di multa se non si adeguerà in tempoGli habitat naturali sono stati effettivamente deteriorati dall’inquinamento e la normativa di riferimento non è mai stata rispettata: così nei Paesi Bassi, Greenpeace Olanda ha segnato una vittoria ... greenme.it

Allevamenti intensivi: Regione Lombardia ritiri ricorso contro comune di GonzagaIl Comune di Gonzaga, nell’Oltrepò Mantovano, a fine 2025 ha approvato un regolamento locale che stabilisce limiti all’insediamento dei grandi allevamenti zootecnici. Nella cittadina di circa 8.500 ab ... ecodallecitta.it

L’aviaria sta colpendo duramente gli allevamenti italiani, mentre la proposta di legge “Oltre gli allevamenti intensivi”, presentata due anni fa e sostenuta da 23 parlamentari e numerose associazioni (Terra!, Greenpeace, WWF, Lipu, Isde), è ferma in Commissio facebook

Anonymosus in piazza contro lo sfruttamento animale e gli allevamenti intensivi x.com