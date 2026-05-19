Allevamenti intensivi Chiara Pavan | Vietiamo per sempre le gabbie

Chiara Pavan, chef stellata e giudice ospite a MasterChef, ha deciso di schierarsi contro gli allevamenti intensivi. In una sua recente dichiarazione, ha espresso la volontà di vietare definitivamente l’uso delle gabbie negli allevamenti. La chef ha invitato il pubblico e le autorità a sostenere questa posizione, sostenendo che le gabbie devono essere eliminate per sempre. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione su un tema che coinvolge pratiche agricole e diritti degli animali.

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“Io ci metto la firma, ora tocca a te”. Chiara Pavan, chef stellata, giudice ospite a MasterChef Italia e autrice di “Cucina ambientale” edito da Mondadori, ha deciso di sostenere la proposta di legge lanciata da ‘ Essere Animali ‘ per chiedere un divieto all’uso delle gabbie per tutte le specie allevate nel nostro Paese e invita chiunque a firmare, così come ha già fatto lei, per porre fine alle sofferenze dei milioni di animali allevati in queste condizioni. Nel video diffuso oggi da ‘Essere Animali’, la chef, celebre per la sua cucina basata sulla sostenibilità sociale e ambientale, racconta le condizioni in cui vivono 600 mila scrofe allevate in Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Allevamenti intensivi, Chiara Pavan: "Vietiamo per sempre le gabbie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chef Chiara Pavan sostiene il divieto delle gabbie: 40 milioni di animali in Italia vivono così Sullo stesso argomento "Allevamenti intensivi? Non sono sostenibili"Spingere l’agricoltura locale che riguarda gli allevamenti verso una transizione al vegetale: più proteine green e meno proteine animali, il cui... L’aria che respiriamo. Allevamenti intensivi, polveri sottili e il potere dei datiGli allevamenti intensivi inquinano davvero l’aria delle nostre città? Nella prima puntata di UniBg x Grins, il podcast dedicato alle sfide della... Allevamenti intensivi, Chiara Pavan: Vietiamo per sempre le gabbie(LaPresse) Io ci metto la firma, ora tocca a te. Chiara Pavan, chef stellata, giudice ospite a MasterChef Italia e autrice di Cucina ... stream24.ilsole24ore.com Chiara Pavan, la cheffe di Venissa: Con una semplice ricetta possiamo contribuire a rispettare il pianetaVeronese, classe 1985, una laurea in filosofia, Chiara Pavan in coppia con Francesco Brutto guida il ristorante di Mazzorbo dove il menu lo fanno le stagioni e le nuove specie ittiche ... corrieredelveneto.corriere.it