virus chikungunya scatta la disinfestazione in valdarno

In Valdarno, è iniziata una disinfestazione contro il virus Chikungunya. Le operazioni coinvolgono l’applicazione di trattamenti specifici nelle aree pubbliche per eliminare le zanzare vettori. La misura si svolge in diverse zone della regione e proseguirà nelle prossime settimane. La disinfestazione mira a ridurre il rischio di diffusione della malattia, che si trasmette attraverso punture di zanzare infette.

San Giovanni Valdarno, 28 maggio 2026 – Non si ferma l’azione di contrasto preventivo contro la diffusione del virus Chikungunya a San Giovanni Valdarno e dopo un primo intervento straordinario di disinfestazione mirato a limitare la proliferazione della zanzara tigre vettore della malattia, nel tardo pomeriggio di ieri si è provveduto a ripetere i trattamenti. L’allerta era scattata a inizio settimana sulla base della segnalazione del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL Toscana Sud Est relativa a un caso sospetto della patologia che provoca febbre alta, dolori dolori articolari acuti, così intensi da costringere a piegarsi dal dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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