Caso di Chikungunya nell' Aretino | scatta la disinfestazione

Un caso sospetto di Chikungunya è stato segnalato nel territorio comunale di San Giovanni Valdarno. Per prevenire la diffusione, è stata disposta una disinfestazione straordinaria notturna. Le autorità hanno avviato le operazioni di disinfestazione nelle zone interessate, senza indicare eventuali misure di quarantena o altre restrizioni. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati dei test o sui soggetti coinvolti.

Un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya ha spinto il comune di San Giovanni Valdarno a disporre una disinfestazione straordinaria notturna. L'intervento, previsto nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, è stato ordinato con un provvedimento contingibile e urgente firmato dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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