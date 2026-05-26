caso sospetto di virus chikungunya a san giovanni valdarno

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, a San Giovanni Valdarno, è stata effettuata una disinfestazione straordinaria notturna. L’intervento è stato deciso dal Comune in seguito a un sospetto di infezione da virus Chikungunya. La misura segue i protocolli regionali e mira a contenere il rischio di diffusione del virus. La disinfestazione è stata programmata per questa fascia oraria, senza ulteriori dettagli sulla presenza di casi confermati.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Caso sospetto di virus Chikungunya, il Comune di San Giovanni Valdarno dispone una disinfestazione straordinaria notturna prevista dai protocolli regionali L’intervento sarà effettuato questa notte fra martedì 26 e mercoledì 27 maggio. Le aree interessate e le raccomandazioni per i residenti. A seguito della segnalazione da parte del Dipartimento di prevenzione dell ’Azienda Usl Toscana Sud Est relativa a un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya, il Comune di San Giovanni Valdarno ha disposto, con ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco, l’attivazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli regionali e nazionali per il controllo della zanzara tigre (Aedes albopictus), vettore della malattia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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