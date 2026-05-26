Virtus Bologna e Reyer Venezia hanno conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff di basket. Entrambe le squadre hanno superato le rispettive avversarie con prestazioni convincenti nelle ultime gare, confermando il loro passaggio alla fase successiva della competizione. Questa sera si è definito ufficialmente il quadro delle semifinali per la stagione 2025-2026, con le due formazioni che si preparano ora a sfide decisive per la conquista dello scudetto.

Si è definito questa sera il tabellone delle semifinali playoff Scudetto 2025-2026. Due gare-5 intense, risolte con carattere dalle favorite: Reyer Venezia e Virtus Bologna staccano il pass per il prossimo turno, superando rispettivamente Tortona (89-83) e Trento (106-95) in sfide ricche di colpi di scena. A Venezia, la Reyer deve soffrire più del previsto. Dopo un avvio equilibrato, i lagunari allungano nel secondo quarto con le triple di Candi e Lever (+12), ma Tortona non molla: Baldasso (18 punti) e Hubb tengono viva la partita fino all’ultimo minuto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia accedono alle semifinali playoff

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Highlights Virtus Bologna - Reyer Venezia U19 Eccellenza

Notizie e thread social correlati

Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia non tremano e volano alle semifinali playoffLe semifinali dei playoff scudetto 2025-2026 sono state definite questa sera, con Virtus Bologna e Reyer Venezia che hanno superato le rispettive...

Basket, Serie A: vittorie interne in gara 1 per Virtus Bologna e Reyer VeneziaLa prima giornata dei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket si è conclusa con le vittorie interne di Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Temi più discussi: Finale Nazionale Kellogg's U15M Trofeo Claudio Papini, a Udine trionfa l'Emilbanca Virtus Bologna; La Virtus si salva: Bologna passa a Trento e manda la serie a gara-5; Bologna è perfetta e vince Gara 1. La serie continuerà martedì con Gara 2.; La Virtus Bologna supera Cantù e torna al primo posto.

Virtus Bologna e Trento si giocano tutto in Gara 5 #LBASerieA | #pianetabasket x.com

[Maggi] Saliou Niang ha preso la sua decisione: giocherà nella NCAA la prossima stagione. La Virtus Bologna è già stata informata e riceverà un pagamento di buonuscita (da concordare); l'unica cosa rimasta da decidere è quale università: UNC e LSU so reddit

La gara5 è della Virtus Bologna: battuta Trento con un super Carsen EdwardsQUARTO QUARTO: Tutto pronto per ultimo quarto! Il non canestro dato buono su fallo a Diarra fa alzare il volume in arena, Edwards segna da sotto -1, poi recupera e prende fallo e va in lunetta e fa +1 ... pianetabasket.com

Playoff Basket, Virtus Bologna-Trento gara-5 106-95: highlightsCon più difficoltà di quante immaginate prima della serie, la Virtus Bologna riesce a piegare Trento nell'ultimo quarto di gara-5 e si assicura il passaggio in semifinale, dove affronterà Venezia. I c ... sport.sky.it