Le semifinali dei playoff scudetto 2025-2026 sono state definite questa sera, con Virtus Bologna e Reyer Venezia che hanno superato le rispettive avversarie in gara-5. Entrambe le partite si sono concluse con vittorie decisive, portando le due squadre alle semifinali. I quarti di finale si sono conclusi così, dopo aver visto tutte le sfide risolversi nel quinto incontro. Il tabellone per le prossime fasi è ora completo.

Si è finalmente delineato questa sera il tabellone delle semifinali dei Playoff Scudetto 2025-2026. Sono infatti da poco terminati gli ultimi due quarti di finali, risolti entrambi con la decisiva gara-5. La Reyer Venezia ha battuto con non poche difficoltà Tortona mentre a Bologna la Virtus si è imposta con un ultimo quarto stellare contro l’Aquila Trento REYER VENEZIA-TORTONA 89-83 Partenza molto equilibrata con Cole subito protagonista. Strautins si attiva subito ma Cole risponde con la prima tripla del suo match. Venezia sorpassa con Bowman e punisce in transizione per il +5. Cole è letteralmente infermabile ma gli ospiti, grazie a Baldasso e Strautins, riescono a pareggiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia non tremano e volano alle semifinali playoff

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Virtus Bologna - Reyer Venezia | Pre-partita LIVE su YouTube LBA

Notizie e thread social correlati

Basket, Serie A: vittorie interne in gara 1 per Virtus Bologna e Reyer VeneziaLa prima giornata dei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket si è conclusa con le vittorie interne di Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Basket, Virtus Bologna-Reyer Venezia è il big match del 25mo turno di Serie A. L’Olimpia ospita la ReggianaNel weekend di Pasqua si disputerà la venticinquesima giornata della Serie A di basket 2025-2026, con il match tra Virtus Bologna e Reyer Venezia che...

Temi più discussi: Finale Nazionale Kellogg's U15M Trofeo Claudio Papini, a Udine trionfa l'Emilbanca Virtus Bologna; La Virtus si salva: Bologna passa a Trento e manda la serie a gara-5; Bologna è perfetta e vince Gara 1. La serie continuerà martedì con Gara 2.; Playoff LBA, Aquila Basket imperiale: Trento travolge la Virtus Bologna 102-85 e vola sul 2-1 nella serie.

Virtus Bologna e Trento si giocano tutto in Gara 5 #LBASerieA | #pianetabasket x.com

[Maggi] Saliou Niang ha preso la sua decisione: giocherà nella NCAA la prossima stagione. La Virtus Bologna è già stata informata e riceverà un pagamento di buonuscita (da concordare); l'unica cosa rimasta da decidere è quale università: UNC e LSU so reddit

Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia non tremano e volano alle semifinali playoffSi è finalmente delineato questa sera il tabellone delle semifinali dei Playoff Scudetto 2025-2026. Sono infatti da poco terminati gli ultimi due quarti ... oasport.it

Virtus Bologna e Trento si giocano tutto in Gara 5La serie tra Virtus Olidata Bologna e Dolomiti Energia Trentino arriva alla sua resa dei conti. Sul 2-2 dopo quattro partite ricche di ribaltoni, sarà Gara 5 alla Virtus Arena a stabilire quale delle ... pianetabasket.com