Virtus Bologna vola in vetta | Edwards stregonante Cantù resta a terra

La Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria importante nel posticipo della 26ª giornata di Serie A, sconfiggendo l’Acqua San Bernardo Cantù con il punteggio di 89-79 al PalaDesio. Edwards si è distinto con una prestazione notevole, contribuendo alla conquista dei punti necessari per salire in vetta alla classifica. Cantù, invece, si è fermata con questa sconfitta, rimanendo a quota zero punti in classifica.

La Olidata Bologna ha conquistato un successo fondamentale nel posticipo della 26a giornata di Serie A, battendo l’Acqua San Bernardo Cantù per 89-79 al PalaDesio. Questo risultato permette ai bolognesi di raggiungere la vetta della classifica, affiancando la Brescia, mentre i brianzoli rimangono in una posizione delicata, al terzo ultimo posto, poco sopra Sassari e Treviso. L’ascesa bolognese e il rilancio tecnico in panchina. Il trionfo emiliano interrompe un periodo difficile caratterizzato da una serie di sconfitte che hanno coinvolto la squadra sia in ambito LBA che in Eurolega. Questa vittoria rappresenta il primo successo ottenuto da Nenad Jakovljevic, arrivato sulla panchina della Virtus in sostituzione di Ivanovic.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Bologna vola in vetta: Edwards stregonante, Cantù resta a terra Basket: Carsen Edwards è stellare, Virtus Bologna vittoriosa su Cantù in Serie ACarsen Edwards, in tutti i sensi, trascina la Virtus Olidata Bologna nel posticipo del lunedì della 26a giornata di Serie A 2025-2026. Carsen Edwards da impazzire: la Virtus Bologna batte Cantù 89-79La Virtus chiude il 26° turno di Serie A battendo Cantù, 89-79 davanti al pubblico bolognese. Argomenti più discussi: Bologna e Milano in campo dalle 20.30 su Sky; Virtus, Morgan non basta: la Reyer Venezia espugna l'Arena in volata; Basket: Virtus Bologna, altra sconfitta contro il Bayern Monaco in Eurolega; Basket, Eurolega: altra sconfitta per la Virtus, anche il Baskonia sbanca Bologna. La Virtus Bologna torna alla vittoria e resta in vetta alla LBA: battuta Cantù per 89-79 - facebook.com facebook La Virtus Bologna supera Cantù e torna al primo posto x.com