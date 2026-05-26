La Virtus Bologna ha vinto contro Trento con il punteggio di 106-95 in gara-5, assicurandosi un passaggio alle semifinali. La partita si è svolta il 26 maggio 2026 e ha visto la squadra di casa prevalere grazie a una prestazione di forza e concentrazione. Con questa vittoria, la formazione ha eliminato l’avversario e proseguito nel torneo.

Bologna, 26 maggio 2026 - Una Virtus grinta e determinazione batte 106-95 nella decisiva gara-5 Trento e si conquista un posto in semifinale. Fosforo e cuore, ma anche una difesa straordinaria ad inizio dell’ultima frazione di gioco, dopo tre quarti di assoluto equilibrio, portano la formazione Nenad Jakovljevic a conquistarsi un posto in semifinale. Carsen Edwards torna a fare il finalizzatole (31 alla fine per lui), Daniel Hackett è straordinario protagonista guidando la squadra e la difesa nel momento decisivo, mentre Niang si conferma giocatore totale e Diarra fa il bello e cattivo tempo sottocanestro. Jakovljevic mischia ancora le sue carte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna batte Trento 106-95 e vola in semifinale

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Virtus Bologna-Aquila Trento: l'ingresso in campo delle Vu Nere

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