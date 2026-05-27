Nella notte del 22 maggio 2026, a Massafra, una donna ha chiamato le forze dell’ordine segnalando una lite in strada. Quando sono intervenuti, hanno trovato la donna e il suo compagno e hanno deciso di procedere con l’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di violenza. La donna ha usato il telefono per chiedere aiuto, portando così all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dell’uomo. La vicenda si è svolta sulla statale del tarantino.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella nottata del 22 maggio 2026, a Massafra, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un 32enne residente nella provincia di Bari, presunto responsabile di atti persecutori, violenza privata e lesioni personali ai danni della compagna. Determinante, ai fini dell’intervento e della messa in salvo della vittima, sarebbe stato un semplice ma eloquente gesto della mano: il “Signal for Help”, il segnale internazionale silenzioso utilizzato dalle vittime di violenza per chiedere aiuto senza parlare. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe trascorso il pomeriggio lungo la costa di Castellaneta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Violenza, segnale di richiesta di aiuto: una donna fa arrestare il compagno sulla statale nel tarantino Carabinieri

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Cartel members plan a secret operation at a hotel—female SWAT storms in and arrests them all!

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