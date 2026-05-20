Arrestati una 30enne e il suo compagno per violenza sessuale sulla figlia 14enne della donna

Una donna di 30 anni e un uomo di 46 sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso violenze sessuali, maltrattamenti e corruzione ai danni della figlia quattordicenne della donna. Le autorità hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare nelle rispettive abitazioni. Le indagini hanno chiarito che i reati sono stati commessi congiuntamente dai due conviventi. L’indagine è ancora in corso per raccogliere ulteriori dettagli sulle modalità delle violenze e sui comportamenti contestati.

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