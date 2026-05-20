Arrestati una 30enne e il suo compagno per violenza sessuale sulla figlia 14enne della donna
Una donna di 30 anni e un uomo di 46 sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso violenze sessuali, maltrattamenti e corruzione ai danni della figlia quattordicenne della donna. Le autorità hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare nelle rispettive abitazioni. Le indagini hanno chiarito che i reati sono stati commessi congiuntamente dai due conviventi. L’indagine è ancora in corso per raccogliere ulteriori dettagli sulle modalità delle violenze e sui comportamenti contestati.
In arresto un uomo di 46 anni e una cittadina romena di 30 per i delitti di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata - commessa anche congiuntamente dai due suddetti conviventi – ai danni di una figlia quattordicenne della donna. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Catania. L’attività d’indagine della polizia giudiziaria ha tratto origine da una segnalazione pervenuta dall’istituto scolastico frequentato dalla minore al Commissariato Acireale, contenente indicazioni su possibili maltrattamenti ed abusi sessuali subiti dalla giovane tra le mura domestiche. Raccolte le... 🔗 Leggi su Feedpress.me
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