Scippo nel centro di Torino | donna di 73 anni rincorre i ladri e ne fa arrestare uno
Nel cuore di Torino, una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo e ha inseguito uno dei due ladri che le avevano strappato la catenina. La donna ha raggiunto il ladro e ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute e hanno arrestato uno dei sospettati. L'altra persona è riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La donna si è quindi recata in commissariato per sporgere denuncia.
Dopo aver subito lo scippo della catenina la donna, 73 anni, non si è persa d'animo ma ha rincorso uno dei ladri riuscendo a farlo arrestare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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