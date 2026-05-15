Scippo nel centro di Torino | donna di 73 anni rincorre i ladri e ne fa arrestare uno

Nel cuore di Torino, una donna di 73 anni è stata vittima di uno scippo e ha inseguito uno dei due ladri che le avevano strappato la catenina. La donna ha raggiunto il ladro e ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute e hanno arrestato uno dei sospettati. L'altra persona è riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La donna si è quindi recata in commissariato per sporgere denuncia.

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