Violentano donna senzatetto malata in stazione a Rovigo | la 50enne poi muore Stupratore condannato a otto anni

Un uomo di 20 anni egiziano è stato condannato a otto anni di carcere per aver violentato una donna senzatetto con gravi problemi di salute nella notte tra il 13 e il 14 luglio in una stazione. L'aggressione è avvenuta insieme a un 40enne connazionale. La vittima, poi deceduta, aveva 50 anni e viveva senza fissa dimora. La sentenza è stata emessa in seguito al processo per il reato di violenza sessuale.

Condannato a 8 anni di reclusione il 20enne egiziano che, insieme a un 40enne connazionale, aveva violentato una cinquantenne senzatetto con gravi problemi di salute nella notte tra il 13 e il 14 luglio alla stazione di Rovigo. La donna è poi morta a febbraio. Il secondo imputato sarà giudicato l’8 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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