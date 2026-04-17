Stupratore condannato 23 anni dopo ma per 17 anni in cella era finito un innocente | il caso Andrew Malkinson

Il Tribunale di Manchester ha condannato oggi Paul Quinn per uno stupro avvenuto nel 2003, mentre Andrew Malkinson, che aveva subito la stessa accusa, era stato in carcere per 17 anni prima di essere riconosciuto innocente. La condanna di Quinn segue un procedimento giudiziario che si è concluso con la decisione di colpevolezza. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'errore giudiziario che ha coinvolto Malkinson.

Il Tribunale di Manchester ha condannato oggi Paul Quinn per il brutale stupro in strada del 2003 ma per 17 anni in cella per lo stesso reato era finito Andrew Malkinson. Fondamentale gli esami del dna sui campioni dei vesti della vittima che però la polizia aveva già dal 2007.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, due anni in cella per omicidio. Ma era innocente Il "noto islamologo" Tariq Ramadan condannato a 20 anni come stupratore seriale, ma la notizia dura un giornoPer questa strada ogni stranezza diventa normale, ogni aberrazione diviene accettabile, ogni comportamento delittuoso lo si disinnesca o si inserisce...