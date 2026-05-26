Rovigo stupro di gruppo in stazione | egiziano condannato a 8 anni

Da imolaoggi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di origine egiziana è stato condannato a otto anni di carcere per uno stupro di gruppo avvenuto in stazione. La vittima, una donna italiana di 50 anni con problemi di salute, è deceduta a marzo, alcuni mesi dopo l’aggressione. La condanna è stata emessa dopo il processo che ha accertato le responsabilità dell’imputato nell’episodio.

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È stato condannato a 8 anni di carcere il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale nei confronti di una 50enne italiana, con problemi pischiatrici. La donna, che aveva anche problemi di salute, è deceduta nello scorso mese di marzo. La notte tra il 13 e il 14 luglio 2025 fu intercettata dal 19enne in compagnia di un complice e dopo una brutale aggressione fu trascinata in uno stabile abbandonato e fatiscente nell’area della stazione di Rovigo e violentata. Nei giorni successivi, la polizia individuò e arrestò due uomini, il 20enne e un 40enne. Nei confronti dell’altro uomo, di origine marocchina, attualmente detenuto, la Procura ha richiesto giudizio immediato ed è in corso vi giudizio con rito abbreviato richiesto dall’imputato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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