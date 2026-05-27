Le Fiamme Gialle di Grosseto hanno eseguito controlli che hanno portato a sanzioni per violazioni alla normativa antiriciclaggio. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità nelle procedure di gestione finanziaria di alcune aziende. Sono state comminate sanzioni amministrative a carico di diverse imprese coinvolte. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità.

GROSSETO – Nei giorni scorsi, le Fiamme gialle del comando provinciale di Grosseto, nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, hanno concluso alcuni controlli in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita? criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Grosseto hanno eseguito una specifica attivita? di polizia economico – finanziaria nei confronti di 4 money transfer, aventi sedi operative nel capoluogo di provincia. Gli approfondimenti svolti hanno riguardato 1200 transazioni finanziarie, per un volume complessivo di circa 400mila mila euro, di fatto estrinsecatesi in rimesse di denaro effettuate in una singola mensilita?. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Violazioni alla normativa antiriciclaggio: sanzioni dopo i controlli a Grosseto

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